at // Jörg Spreitzer, Geschäftsführer von JWT Vienna diagnostiziert bei klassischen Medien Aufholbedarf hinsichtlich deren Messbarkeit. Dieser, gemessen an Online-Medien, Mangel macht sich in wirtschaftlich schwächeren Zeiten deutlich bemerkbar. Das führt dazu, so Spreitzer im Interview mit dem WirtschaftBlatt, dass "Direktmarketing und Online durch die bessere Messbarkeit sicher stärker forciert werden". Und auch die Marktforschung erhält neuen Aufschwung.