eubet-at-home.com steigerte im ersten Quartal dieses Jahres, verglichen mit Jänner bis März des Vorjahres, seine Werbeinvestitionen um 8,9 Prozent. Der Online-Gaming- und Sportwetten-Anbieter investierte 6,7 Millionen Euro in Werbung und in die Marke. Ende März verfügte das Unternehmen über 1,9 Millionen registrierte Kunden und erwirtschaftete einen Überschuss in Höhe von 1,96 Millionen Euro.