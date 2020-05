Mehr Stimmung, mehr Emotion

Wo ist der Schröder?

"Der Schröder fehlt. Schröder war ein Polit-Entertainer. Einer, der auch die Quoten hochgetrieben hat. Ohne so einen ist Wahlkampf fad", lamentiert Mahr. Und auch die Wahlkampf-Inszenierungen von den Sendern hält er für mau. "Was fehlt, sind neue Wege im Fernsehen. In Amerika hat es drei Townhall-Meetings gegeben, jedes anders. Spannend!", skizziert der Medienberater seine Vorstellungen.



Süddeutsche Zeitung, Seite 15