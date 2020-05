Mehr Not als Vernunft

de // "Der Treiber für Veränderungen ist leider mehr Not als Vernunft" zitiert die Financial Times Deutschland Ulrich Reitz. Der Chefredakteur der "WAZ" ist für die Umsetzung des Content Desk-Modells der Zeitungen der Mediengruppe verantwortlich. Reitz zu den bisherigen Erfahrungen: "Ohne Zentralredaktion hätten die Blätter aus Kostengründen viel mehr Agenturmaterial verwenden müssen." Darüber hinaus wurden trotz Personalabbau mehr Zeit für Recherchen geschaffen, heißt es dazu in Essen.