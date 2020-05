at // 30 Prozent weniger investiert Hutchison 3G Austria 2009 in Werbung. Dafür werden etwa 100 Millionen Euro in den Ausbau des Netzes und der dafür notwendigen technischen Infrastruktur in Österreich heuer investiert. Mit diesen Aussagen wird Drei-Geschäftsführer Berthold Thoma in der heutigen Ausgabe der Tageszeitung Der Standard zitiert. Der Standard, Seite 12