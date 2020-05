Mehr mobiles Web, weniger TV

Die generelle Tendenz in der Entwicklung der Mediennutzung ist hingegen ohnehin klar und wird durch die OMD Media Map wiederum bestätigt. Elektronische Medien dominieren die tägliche Mediennutzung der Menschen in Österreich. Und sie wird intensiver. Über alle Altersgruppen hinweg zeigt sich, dass 67 Prozent der Medienkonsumenten im Land das Internet täglich nutzen und mittlerweile eine Überlegenheit in der Nutzung entwickelt hat, die anderen Massenmedien fehlt.



Diese gegenwärtige Situation führt zur weiteren digitalen Durchdringung der Mediennutzung und erhält eine Akzentuierung im mobilen Bereich.



Den Vormarsch der digitalen Mediennutzung spiegelt die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen insgesamt deutlicher als die 14- bis 29-Jährigen, zu deren Lebensgrundvoraussetzung Digitalisiertheit gehört, während sich ältere Mediennutzer erst ihre persönliche Digitalisierung einrichten müssen. Das tun sie beispielsweise mittels E-Reader und E-Books. Der Nutzung wollen sie ebenso intensivieren wie die Internet-Nutzung via Tablets.



Ein interessantes Phänomen weist die OMD Media Map auch noch aus. Die Digital Natives wollen künftig mehr Bücher lesen und einem analogen Medienkonsum nachgehen. Während Bücher in der Altersgruppe an zweiter Stelle rangieren, kommen sie bei den höchste E-Book-affinen 50- bis 59-Jährigen an dritter Stelle.