Mehr mobile Angebote in ÖWA-Messung

Deren technische mobile Nutzung ist nach Apps und Browser differenziert. In der Gesamtnutzung der in der ÖWA Basic erfassten mobilen Angeboten liegt Herold.at Mobil vor Mobil.derStandard.at Network. Und diese unterscheiden sich dadurch, dass Herold ein Einzelangebot und jenes des Standard ein Dachangebot ist.



Die Statistik in der die Internet-Nutzung via mobiler Betriebssysteme registriert ist, weist einen Anteil von 18,9 Prozent mobiler an der gesamten durch die ÖWA erfaßten Internet-Nutzung auf. Und diese entfällt wiederum zu 49,9 Prozent auf Apple- und zu 45,8 Prozent auf Android-Endgeräte.