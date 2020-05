Mehr Kiska für Kästle

Tower für übersättigten Verkaufsort

Kunden sollen vor und während des Kaufes ein Kästle-Markenerlebnis vermittelt bekommen. Das erfolgt mittels sogenanntem POS-Tower, der eine Abfahrt veranschaulicht und mit Bildern und O-Tönen von Testimonials von der Markenwelt überzeugen soll. Mit diesem Tower soll, so Kästle-Geschäftsführer Sigi Rumpfhuber, "an einem so übersättigten Verkaufsort, wie es im Skihandel der Fall ist, die Aufmerksamkeit der Kunden gewonnen und in wenigen Minuten die Botschaften einer Skimarke kommuniziert werden".



atmedia.at