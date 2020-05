Mehr Internet, Asien, Latein-Amerika

uk // WPP-Chairman Martin Sorrell prognostiziert eine Rezession ähnlich wie sie Japan in 1990er-Jahren durchstehen musste. In London wiederholte er Montag Abend seine Einschätzung, dass "das erste Halbjahr 2009 ziemlich hart werden und die zweite Jahreshälfte in Relation zur ersten etwas besser werden würde". Sorrells Fokus für die WPP-Group richtet sich auf Märkte wie Brasilien, Russland, Indien und China sowie auf neue Medien und Marktforschung. Sorrell: "New Media macht 25 Prozent unseres Umsatz aus. Dieser Anteil soll so bald als möglich ein Drittel ausmachen." Er prognostiziert dass der TV-Anteil der WPP-Kunden bald auf 20 Prozent schrumpfen wird. Sorrells Zukunftszenario: "Mehr Asien, mehr Latein-Amerika, mehr New Media und weniger TV und Radio."