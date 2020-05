Mehr Herold.at

Sterne und Buchstaben

Die Suche und die Darstellung von Ergebnissen sowie deren Verküpfung mit weiteren Inhalten werden unter anderem mit einer neupositionierten Filter-Leiste und einem Media-Bar geänderten Nachfrage- und Informationsverhalten angepasst. Den Gelben Seiten-Einträgen wurde Social Media-Icons hinzugefügt, die Nutzer zu Tupalo.com, Facebook, Twitter, etc. führen. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit Tupalo.com die Integration von Nutzerinhalten auf Herold.at realisiert. Diese erscheinen auf beiden Plattformen. Denn es besteht nun auch die Möglichkeit Unternehmen entweder per Posting oder per Sternenvergabe zu bewerten.