Mehr Dreier

at // Hutchison 3G Austria steigert 2008 die Kundenbasis um 28 Prozent auf 654.000 Kunden. 74 Prozent davon sind Vertragskunden. Im Jahresvergleich bedeutet das ein Plus von zwei Prozent. Der Umsatz ging, bedingt durch die Senkung der Terminierungsentgelte, um fünf Prozent auf 169,9 Millionen Euro zurück. Der Verlust vor Steuern konnte um 24 Prozent gesenkt werden. Die Kundenbasis ist bis zum 25. März auf 713.000 Kunden gestiegen. Hutchison Whampoa Limited steigerte 2008 den Umsatz um ein Prozent auf 5,782 Milliarden Euro und senkt den Verlust vor Steuern um 39 Prozent. Die Schlüssel-Kenngrösse im Mobilfunk, der Average Revenue Per User (ARPU), sank um 16 Prozent auf 33,50 Euro. Verantwortlich für diesen Rückgang wird der stark steigende Anteil an Breitbandkunden sowie die Senkung der Terminierungs- und Roaming-Entgelte gemacht. Die Drei-Gruppe visiert 2009 den Breakeven an. atmedia.at