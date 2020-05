Mehr als Oberschichtenfernsehen

de // Peter Boudgoust leitet die nächsten zwei Jahre die ARD. Der SWR-Intendant will in diesen Jahren "das öffentlich-rechtliche Profil schärfen und die Debatte über Qualität im Programm systematisieren", denn "das spielt eine große Rolle für unsere neuen Angebote im Internet und bei den Telemedien, die wir uns genehmigen lassen müssen". Öffentlich-rechtliche Qualität definiert Boudgoust als "Vielfalt und die Ausstrahlung herausragender Sendungen". Aber "Qualität ist nicht nur in Hochkultur und Informationsvermittlung zu Hause". Boudgoust ergänzt: "Aber Qualität muss auch Quote schaffen, sonst machen wir nur noch Oberschichtenfernsehen. Wichtigstes Ziel muss sein, in allen Genres gute Qualität abzuliefern."