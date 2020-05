Megacard beerdigt Webseite

"Wir wollten etwas noch nie Dagewesenes schaffen", erklärt Weidhofer die Grund-Intention der Abkehr vom alten Werbekonzept und der Hinwendung zu einem neuen Konzept, das die Megacard im Wesentlichen kommunikativ für die Zielgruppe - 12- bis 18-Jährige - in Facebook verankert und verortet.



Drobil und die Agentur sind sich einig, dass "Werbung in TV, Zeitungen oder Plakaten bei Jugendlichen heute nicht mehr funktioniert". Daher musste eine "radikale" Lösung her. Und die Zielgruppe ausschließlich über Social Media angesprochen werden.