at // 111 Jahre Schnittenproduktion hinterlassen auch in der Markenwirkung ihre Spuren. Manner ist, gemäß dem Marken-Monitoring 2008 des Linzer market Instituts, die beliebteste österreichische Marke. Dahinter liegen Eskimo und Milka. market bewertet österreichische Marken nach Parametern wie spontane und gestützte Bekanntheit, Sympathie, Werbeerinnerung, Innovation, etc. und reiht die 100 bliebtesten Marken Österreichs. Die Top Ten sind: