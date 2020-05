MedMedia und all about apps helfen Patienten

"Meine Medizin" ist die vierte E-Health-App, die all about apps gemeinsam mit MedMedia umsetzt und die sich alle darum drehen Services im Gesundheitsbereich zu optimieren und zu erleichtern.



Die App kann zum Erstellen und Verwalten von Gesundheitsdaten sowie deren Weiterleitung an Ärzte und die Familie des jeweiligen Nutzers verwendet werden. Sie enthält ein Gesundheitswörterbuch, ein Arzt-Suche für Wien, Medikamentennamen und erinnert an die Einnahme von Arzneien, etc.