Medienpolitisches Hypothese

at // Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad erteilt der vielfach kolportierten und kommentierten Überlegung, Raiffeisen würde bei Gelegenheit dem ORF die Programme ORF 1 und Ö3 abkaufen, um das Tor zum öffentlich-rechtlichen Paradies zu öffnen, eine Absage. "Das war nur ein hypothetische Frage", quittiert Konrad die, phasenweise hoch-emotionale Debatte. Ob sich FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache von Konrads Erklärung in der heutigen "Presse am Sonntag" beruhigen lässt? Presse am Sonntag, 5. April