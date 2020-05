Medienmarkt kommt nicht vom Fleck

Diese aktuellste Auswertung zeigt, dass zur Abwechslung Online und nicht TV die beste Werbedruck-Entwicklung hinlegte. Der Online-Index stieg um vier auf 172 Punkte. TV konnte drei weitere Punkte gewinnen und legte auf 322 Punkte zu. Dieser TV-Wert ist nachwievor das höchste indizierte Media-Niveau im GEMI Austria.



Zu den weiteren Media-Investitionsgewinnern im Juni zählen die Werbeträger-Gattungen Außenwerbung und Radio. Sie legen jeweils um einen Punkte zu. Außenwerbung geht mit 254 und Radio mit 143 Punkten in den Messmonat Juli.



Als wenig beweglich erweisen sich weiterhin Print und Direktmarketing zum zweiten Mal in Folge. Print bewegt sich seit vier Monaten nicht mehr vom Wert 246 weg. Direktmarketing bleibt bei 132 Punkten. Kino verliert einen Punkt. Eine nachvollziehbare Konsequenz aus der Tatsache, dass die Sommermonate die nicht ganz großen Kino-Monate sind, die Besucherzahl, Reichweite und somit die Werbekontakte zurückgehen. Was zur Folge hat, dass die Media-Aufwendungen für Kino zurückgeschraubt werden.



In weiterer Folge verschiedene sich aus der GEMI Austria-Erfassung ergebende Relationen innerhalb der Media-Gattungen. Der nur auf elektronische Medien fokussierte Kernwert, der GEMI Austria, legte im Jahresvergleich und gegenüber Juni 2013 um 34 Punkte sowie die Einzelwerte TV um 31 und Online-Werbung um 23 Punkte zu.