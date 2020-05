Medienförderung überlebenswichtig

at // Ein "existenzielles Bedrohungspotential" stellt die derzeitige Wirtschaftslage für die österreichischen Privatsender dar. Der Verband Österreichischer Privatsender mahnt an, dass "schon alleine die Privilegierung des ORF durch staatliche Subventionen zu Lasten der Privaten zu starken Marktverzerrungen führt". Die zu erwartenden Werbespending-Rückgänge verschärfen die Schieflage im dualen System noch weiter. Der Verband pocht mit aller Vehemenz auf die von der Regierung im Vorjahr in Aussicht gestellte Medienförderung. Und er pocht auf eine noch klarere und engere Fassung der Werberegeln sowie für die klare Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags des ORF. atmedia.at