Medien-Saga: Die Schmitts

at // Richard IV. ist Chefredakteur der Gratiszeitung Heute und Mitglied der Medien-Familie Schmitt. Sein Vater, Richard III., ist stellvertretender Chefredakteur der Kronen Zeitung Oberösterreich. Catherina Schmitt, die Ehefrau von Richard IV., war für die Auslandsberichterstattung von "Heute" verantwortlich und ist derzeit in Karenz. Sie ist die Tochter von Peter Strasser, dem Leiter des Wien-Ressorts der "Kronen Zeitung". Über die medialen Verästelungen der Familie Schmitt und deren Verankerungen in der österreichischen Medienbranche schreibt Der Österreichische Journalist, Ausgabe 8 + 9, Seite 52 ff