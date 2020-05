Medien-Persönlichkeit 2010: Mark Zuckerberg

Kürzestes, effektvolles Wirken

Üblicherweise wird diese Auszeichnungen an Persönlichkeiten und deren lebenslanges Wirken in der Kommunikationsindustrie vergeben. Für Zuckerberg wurde von dieser Regel eine Ausnahme gemacht. Thomas: " Zuckerberg hat eines der stärksten Internet-Geschäfte mit weltweiten Effekten in kürzester Zeit aufgebaut." Zuckerberg erhält die Auszeichnung am Mittwoch, den 23. Juni, während der Kür der Sieger der Kategorien Press, Cyber und Design.