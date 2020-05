Medien-Gleichheit in der Wiener U-Bahn

Das Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht entschied in erster Instanz, dass Österreich wie auch Heute von den Wiener Linien das gleiche Recht einzuräumen sei. Die Mediengruppe Österreich darf demnach auch die Entnahmeboxen für ihre Zeitung in den 81 U-Bahn-Stationen in der Stadt aufstellen. Das brächte der Zeitung Österreich 200 Entnahme-Möglichkeiten, Heute direkten Wettbewerb und den Verlust eines bisherigen Vorteils im urbanen Gratisvertrieb.



Die Wiener Linien beriefen gegen den Entscheid des Kartellgerichts.