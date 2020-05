Medien-Demokratur

atFrido Hütter, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, warnt vor der drohenden Wettbewerbsverzerrung sollte die ORF-Gesetzes-Novelle in seiner derzeitigen Form heute den Ministerrat passieren. Er schließt sich der vom Verband Österreichischer Zeitungen geäußerten scharfen Kritik an dem Entwurf an.