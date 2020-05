Mediazone platziert Webfail-Kampagne

In Österreich, so Steiner, sind "täglich bis zu 200.000 Unique User zu erreichen".



Der Vermarkter platzierte das Spark7.com-Video-Ad mit inkludiertem Counter, der den Betrachtern die Restlaufzeit bis zum Start des gewünschten Video-Contents anzeigt. Der Spot kann darüber hinaus abgebrochen werden.



Steiner erklärt, in Österreich ein Webfail-PreRoll-Impressions-Volumen von rund vier Millionen zu einem volumensabhängigen TKP von 15 Euro anbieten zu können. In Deutschland stehen, so Steiner weiter, bis zu 40 Millionen PreRoll-Impressions zu einem TKP ab zehn Euro zur Verfügung.