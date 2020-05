MediaNews Group vor Restrukturierung

us // Affiliate Media Inc., die Mutter-Holding des US-Zeitungskonzerns MediaNews Group, hat mit Gläubiger einen Plan zur finanziellen Restrukturierung vereinbart. Darin geht es um Schuldenabbau, die Verbesserung des Cash-Flow und eine grössere finanzielle Flexibilität. Wie Affiliate Inc. betont, geht es nicht um das Zeitungsgeschäft der Gruppe sondern einzig um die Restrukturierung der Holding. MediaNews Group ist, nach Auflagen berechnet, der zweitgrösste US-Zeitungsverleger mit 54 Tageszeitungen und 100 Zeitungen mit anderer Periodizität.