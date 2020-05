MediaCom Wien lässt Katzen bloggen

Blog

Mars Austria und Whiskas stellen über den Katzengeflüster emotionale Nähe zu Käuferinnen und Käufer der Marke sowie zu Haustier-Besitzern her. MediaCom Wien entwickelte dieses Forum aus der Whiskas-Facebook-Präsenz heraus. In demteilen sich dieMimi und Mathilda und der Hund Nala, der sich aus irgendeinem Grund für einehält, mit. Die drei vierbeinigen Familien-Mitglieder "bloggen" über ihre häuslichen Abenteuer. Derdient dazu, um zu zeigen welche Content-Quelle die Marke Whiskas ist und das in ihr "mehr als Haustier-Ernährung" steckt.

Die Agentur will wiederum daran veranschaulichen über welche Content-Kompetenzen sie verfügt, wie sie zielgruppen-spezifische Foren in sozialen Medien miteinander verknüpft, wie sie Marken-Content-Konzepte umsetzt und dass sie außerdem über technische Ressourcen verfügt, um derartige Projekte - Katzengeflüster ist in Responsive Design integriert, um ein Maximum an technischer Reichweite auszuschöpfen - zu realisieren.