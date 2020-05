MediaCom und Wirz aktivieren regionale Ikea-Familie

Die Reichweiten-Basis dieser Kommunikation bilden Medien mit regionalem Bezug, wie Wochenzeitungen und Radio. Dazu kommen, wie Isabella Zedzian, Client Service Managerin MediaCom, skizziert, "punktuelle, aktivierende Maßnahmen im Mix, um damit Interaktion zu erzeugen" und um die konsumenten-seitigen Impulse, das Ikea-Store zu besuchen, zu erhöhen.



Ein solcher Impuls-Geber ist die oben abgebildete Freecard, die in einer Auflage von 3.000 Stück verteilt wurde, eine Einladung zu Ikea ist und womit der Store-Besuch mit einem Stück Geburtstagstorte versüßt wird. Dieses und alle weiteren für den Event eingesetzte Kommunikationsmittel gestaltete Wirz.



An den Ikea Salzburg-"Feiertagen" schafft der Radiosender Antenne Salzburg für die akustische Atmosphäre off und on Air.