MediaCom managt MAK-Neupositionierung

Im Outdoor-Flight, der drei Monate läuft und auf das Zentrum Wiens beschränkt ist, werden City Lights, City Light-Säulen, City Light-Wechsler, Liftfaß-Säulen, Kulturplakate und Wartezone des öffentlichen Personen-Nahverkehrs eingesetzt.



Dazu kombiniert sind Infoscreen-Spots in U-Bahn-Bereichen der Stadt sowie eine Online-Werbeaktion auf zielgruppen-nahen Transporteuren wie Zeit.de, Falter.at, Kunstnet.de und Arting.com.



Die Kommunikationskontakte sind, so die Definition in der Media-Kampagne, direkt am Point-of-Interest in die Zielgruppen zu setzen.