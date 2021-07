MediaCom ist Nummer Eins

at // Die Recma, ein Marktforschungsunternehmen, das den Mediaagentur-Markt analysiert, weist in der jetzt vorgelegten Reihung der österreichischen Mediaagenturen die MediaCom, gemessen an den Billings, größte Agentur aus. 298 Millionen Euro Billings managt das Unternehmen. Media.at und die OMD-Gruppe folgen mit 282 und 226 Millionen Euro.