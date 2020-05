MediaCom Interaction statt Beyond Interaction

int, at // Seit 1. Februar firmiert die Unit für digitale und neue Medien der MediaCom unter MediaCom Interaction. Der bislang vertraute Name Beyond Interaction ist Geschichte. Die Namensänderung und das Rebranding erfolgt weltweit. Damit will Folgendes vermittelt werden, wie Christoph Seidl, Head of MediaCom Interaction, erklärt: "Ganzheitlich vernetzte Mediaplanung kombiniert mit höchsten Qualitätsstandards garantiert unseren Kunden On- wie Offline den MediaCom-Mehrwert." atmedia.at