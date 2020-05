MediaCom avanciert Sailer

Barbara Sailer avanciert zur Leiterin des Teams Cross Media Investment von MediaCom Wien. Sie führt in der Funktion eines Investment Directors weitere Teams der Agentur. Sailer folgt Thomas Bokesz an diese Stelle nach. Er verlässt MediaCom Wien Mitte Mai. "In Richtung Medium", wie es von der Agentur dazu heißt.

Sailer ist seit Februar 2013 in der Media-Agentur in den Bereichen Audits, New Business und Trading beschäftigt. Sie arbeitet mit den von Amani Abdalla, Peter Grischany, Roman Mende, Monika Philippi und Elisabeth Podola geführten Cross-Media-Investment-Teams. Sailer wird Bokesz Weg einer "gesamtheitlichen Mediaplanung", um, wie er resümiert, "Media-Investments im Sinne von 'Content + Connections' ( MediaCom Wien-Strategie-Konzept; Anm. d. Red.) noch effizienter und effektiver zu machen". Bokesz war seit Mai 2012 für MediaCom Wien tätig.