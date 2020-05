Mediaclub expandiert mit Historischer Kommunikation

Sturmer ist weiters überzeugt, dass die über "historische Kommunikation in wirtschaftlich angespannten Zeiten vermittelte Beständigkeit ein Gradmesser für das Vertrauen von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern ist".



Mediaclub will in dem Geschäftsfeld als Maßstab wissenschaftliche Qualität anlegen. Um dies zu gewährleisten, kooperiert die Agentur mit dem Fachbereich Geschichte der Universität Salzburg und dem Wirtschaftshistoriker Christian Dirninger.



Man kann, wenn man will, dieses Thema auch in Verbindung mit der Facebook-Timeline verstehen, die bestimmte Fragen zur Unternehmens- und Marken-Vergangenheit aufwirft.



