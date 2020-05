Media Markt, Michael Ostrowski und Oed

Die Kampagne läuft mit 1. Oktober 2013 an.



"Unsere Kunden sind smart. Sie wissen sich zu helfen und haben Spaß im Leben", erklärt Florian Gietl, Mitglied der Geschäftsführung von Media Markt Österreich, zur Botschaften-Ebene der Kampagne. Der Plot, so Gietl weiter, dreht sich um "Helden, wie man sie überall in Österreich findet. Der Ort Oed ist dabei unsere Inspirationsquelle. Die Bewohnern von Oed sind demzufolge unsere eigentlichen Helden."