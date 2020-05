Media Macht

de // "Das Mediageschäft ist wie Sodom und Gomorrha hoch zwei, dass ein solches Geschäftsgebaren mitten in Deutschland möglich ist, ist einfach unglaublich", skizziert niemand geringerer als Helmut Thoma. So wird er in der aktuellen Ausgabe der WirtschaftsWoche zu dem heiklen Dreiecksverhältnis Medien, Mediaagenturen und Auftraggeber zitiert. Das Magazin versucht der Kickback-getriebenen Beziehungen zwischen Medien und den ständig größer und mächtiger werdenden Mediaagenturen und deren nachteiliger Wirkung für Auftraggeber auf den Grund zu gehen.