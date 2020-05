Media-Geschäft trägt Goldbach-Wachstum

Media-Segment trägt Gruppen-Ergebnis

Das Rohmaterial für diesen Profit ist ein Umsatz von 369,78 Millionen Euro. 2010 verbuchte die in der elektronischen Medien-Vermarktung tätige Gruppe einen Jahresumsatz in Höhe von 272,77 Millionen Euro. In weiterer Folge wird ein EBIT-Ergebnis von 24,87 Millionen Euro ausgewiesen, dem wiederum ein EBIT-Ergebnis von 19,32 Millionen Euro des Jahres 2010 gegenübersteht.



Prozentuell macht der Anstieg des Netto-Umsatz im Wirtschaftjsahres-Vergleich 35,4 Prozent aus. Die EBIT-Marge betrug 6,7 nach 6,6 Prozent.



Zum Gesamtumsatzwachstum trug das Geschäftssegment Media 61,9 Prozent bei macht umgerechnet 279,98 Millionen Euro aus. Die Business Line Interactive liefert plus 4,1-Prozent-Umsatzwachstum bei einem vergleichsweise niedrigen Umsatz-Anteil von 32,42 Millionen Euro. Im Geschäftsbereich Audience ging der Umsatz um 15,4 Prozent auf umgerechnet auf 62,26 Millionen Euro zurück.

Umsatz-, Gewinn- und Profitabilitätszunahme

Die Umsatzbeiträge der drei Geschäftsbereiche sind: 76 Prozent Media nach 64 Prozent 2010; 15 Prozent Audience nach 25 Prozent im vorhergehenden Jahr und bei Interactive reduzierte sich ebenso der Anteil von 11 auf 9 Prozent. Die ökonomische Hauptlast der Gruppe trägt der Schweizer Markt. Dort wurden 87 Prozent des Gesamtumsatzes lukriert. 2010 lag der Schweiz-Anteil bei 79 Prozent.



In der Business Line Media ist die Vermarktung von privaten TV-, Radio-, Teletext- und Out-of-Home-Medien in der Schweiz und Österreich subsummiert. Der TV-Geschäft-Umsatz stieg 2011 um 70,7 Prozent, die Radio-Werbevermarktung um 25,9 Prozent. Dieses Segment steuert 85 Prozent zum Gruppen-EBIT bei.



Im kleinsten Segment Interactive, das durch ein rückläufiges EBIT-Ergebnis gekennzeichnet ist, sind die Mobile-, Search- und Social Media-Leistungen der Gruppe gebündelt. Ausbaukosten beeinträchtigen das EBIT-Ergebnis, das um 27 Prozent zurückging. Zum Gruppen-EBIT steuert Interactive sechs Prozent, nach zwölf Prozent im Vorjahr, bei.



Der Goldbach Group-Vorstand prognostiziert für 2012 eine "Umsatzzunahme im einstelligen Prozentbereich" sowie ein "zunehmende Profitabilität und einen deutlich zunehmenden Gewinn".