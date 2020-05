Media.at entwickelt Corporate Design

Petra Hauser, der Geschäftsführerin der Media.at-Gruppe, ist es ein Anliegen mit den erfolgten Erneuerungs- und Veränderungsarbeiten am Corporat Design die Entwicklung der Gruppe innerhalb der Zeit, in der sie für deren Führung verantwortlich ist, auch visuell sichtbar zu machen. Das nunmehrige Erscheinungsbild soll als Reflexion ihres Erfolgsweges verstanden werden. Sie erklärt das wie folgt: "Das neue Corporate Design der media.at Agenturgruppe steht einerseits für den umfassenden Change Prozess, den wir in letzten Jahren vollzogen haben. Andererseits verkennt es nicht die starke Tradition (sie spricht hier von Heritage, Anm. d. Red.) der Agenturgruppe und ermöglicht Wiedererkennung."

Im Zuge dieses Relaunchs wurden die Logos von media.at, der OmniMedia und der mediastrategen neu interpretiert und mit eigenen Icons versehen. Das Logo von pilot@media.at wurde beibehalten und in das neue Erscheinungsbild der Gruppe integriert. Am Relaunch der Gruppen-Website wird derzeit gearbeitet.

Die für diese Adaption notwendige gestalterischen Kompetenzen und Umsetzungen kommen von der in Salzburg ansässigen Agentur Oichtental und deren Geschäfstführer Andreas Eder.