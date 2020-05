at // Die Reichweiten-Daten der österreichischen Printmedien, die Media-Analyse 08/09 ist da und kann eingesehen werden. Die Kronen Zeitung kommt auf 41,3 Prozent und die Kleine Zeitung auf 11,9 und Österreich auf 9,7 Prozent Reichweite österreichweit. Heute kommt in Wien auf 35 Prozent Reichweite. Die Gesamtreichweite aller Tageszeitungen beträgt 75,7 nach 72,2 Prozent im Vorjahr. Im kommenden Jahr werden Gratismedien in der Media-Analyse ausgewiesen. Aus diesem Grund wird die Regioprint des Verbandes der Regionalmedien Österreich in die Media-Analyse eingebracht und mittelfristig darin aufgehen.