Media 1 bekommt neue Geschäftsführer

Tauzimsky gehört seit vielen Jahren dem Agentur-Team an und war dort in führenden Positionen tätig. Sie fungiert als Agenturleiterin Client Services/Personal.



Krügel, der unlängst von Aegis Media Austria zu Media 1 wechselte, wird als Agenturleiter Development/New Business tätig sein.



Einstweilen übernimmt Harry Bergmann die Geschäftsführung, um den laufenden Prozess der Neustrukturierung der Agentur bis hin zur Implementierung der dabei notwendigen Maßnahmen zu begleiten.



Krügel war von November 2010 bis Oktober 2013 New Business Director von Aegis Media Austria und davor Sales-Manager des AHVV Verlags, dem Medien-Unternehmen, das die Gratistageszeitung Heute herausgibt, sowie von SevenOne Media Austria.