deHans-Joachim Riesenbeck zieht in die Geschäftsführung der Verwaltunsgesellschaft der zu 50 Prozent an der WAZ Gruppe beteiligten Verlegerfamilie Brost ein. Der frühere McKinsey-Partner leitet das Unternehmen gemeinsam mit Bodo Hombach und Gründerwitwe Anneliese Brost. Die Verwaltungsgesellschaft ist indirekt über die Brost Holding an der WAZ beteiligt. Riesenbeck ist auch Honorarkonsul von Österreich. Financial Times Deutschland, Seite 2