McDonald's Quick Mac zum Big Mac

Sinn der App ist, in drei Schritten zum Essen zu kommen. Aber auch um den Konsumationsprozess zu beschleunigen und eine Nachfrage nach einem diesebezüglichen Smartphone-Service zu decken.



Die mittels Quick Mac bestellten und bezahlten gastronomischen Produkte werden mittels Bestellcode von Käufern in den Restaurants bezogen. Dabei können auch Gutscheine eingelöst werden. McDonald's stellt die App seit 21. Mai 2014 zur Verfügung.



Parallel dehnt McDonald's die Liefertätigkeit in Wien auf das gesamte Stadtgebiet aus. Das Unternehmen will zum Anpfiff der Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien in der Bundeshauptstadt liefern.