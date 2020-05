McDonald's installiert Chief Digital Officer

intAtif Rafiq wurde in die neugeschaffene Position des Chief Digital Officers von McDonald's bestellt. Er tritt diese Management-Funktion am 21. Oktober 2013 an. Rafiq verantwortet die Digital-Strategie der Restaurant-Kette, die zu Wachstum im E-Commerce, zur Modernisierung des Kundenerlebenisses in den Restaurants und zu steigendem Marken-Konsumenten-Engagement führen soll.