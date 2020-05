McDonald's arbeitet mit Lucy Marx-Couponing

Die mobilen Coupons beziehen Nutzer per SMS. Dafür muss das Keyword "Bonus" an eine Hotline gesendet werden.



Jürgen Ellensohn, Senior Manager Marketing von McDonald's Österreich, streicht den Mehrwert der Mobile Couponing-Promotion hervor, die darin besteht, dass die Gutscheine für deren Nutzer im Promotion-Zeitraum immer verfügbar und vorhanden sind.



Dabei sollte nicht unerwähnt blieben, dass hiermit eine exaktere Messung der Promotion möglich ist. Der Bezug der Bonus-Hefte ist Mobiltelefon-Nummern exakt zuzuordnen. In weiterer Folge ist diesen Beziehern wiederum die genaue Menge der genutzten Coupons sowie der damit verkauften McDonald's-Produkte, die in welchen Restaurants erfolgte, zuordenbar . Über Vorwahlen lassen sich zumindest Kunden-Clusterungen nach Mobilfunk-Provider anstellen.



Während die Mobile Couponing-Promotion höhere analytische Aussagekraft aufweist, ist das Print-Couponing vorrangig am Point-of-Sale zu evaluieren. Wo werden, wann und wieviele Gutscheine und in welchem Wert eingelöst. Gesteuert kann dieser Promotionteil über die exakte Verteilung der Print-Gutscheine. Evaluiert wird dieser Vertrieb dann wiederum über den Verkauf. Und die Käuferinnen und Käufer dazwischen bleiben im Gegensatz zur mobilen Promotion vage.