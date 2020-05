McCann macht Ikea-Katalog

Eine elementare Rolle in der Entscheidung, in dessen Realisierung zusätzlich zur Ikea-Inhouse-Agentur Icom auch McCann New York einzubeziehen, spielt dessen Kreativ-Geschäftsführer Linus Karlsson. Die Agentur wird beginnt mit der Gestaltung des Katalogs 2013, da die 2012-Edition derzeit weltweit ausgliefert und verteilt wird. Von dieser Etat-Entscheidungen sind die bestehenden Agentur-Verträge des Konzerns nicht betroffen.