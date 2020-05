Mazda scharf machen

at // JWT Wien wird für Mazda Central & South East Europe die Weiterentwicklung des Werbeauftritts der Marke Mazda in Österreich und Tschechien planen. Das Projekt beginnt mit der Analyse des Markenstatus und mündet in der Erarbeitung einer Strategie die der Schärfung des Markenprofils dient. JWT Wien wird gemeinsam mit JWT Europe das Markenbild um die Kernwerte Kreativität, Mut und Spaß schärfen. atmedia.at