Mazda Österreich setzt HbbTV-Kampagne um

Dabei ist im ausgestrahlten TV-Spot nach den ersten Sekunden Laufzeit ein Insert, das nur Hbb-TV-Zuschauer sehen, deren Endgeräte auch mit dem Internet verbunden sind, zu sehen. Damit werden die Seher eingeladen sich mehr Mazda3-Informationen zu holen.



Diese Inhalte werden über den Red Button der Fernbedienung aufgerufen und sind in einer Hbb-TV-Microsite publiziert. Der Promotion-Content sind Videos und Bilder des Autos sowie Ausstattungsinformationen.



Auf diese Weise werden TV-Werbespots ohne Medienbruch inhaltlich vertieft. Interessensimpulse seitens Konsumenten können direkt und ohne diese an Second Screens zu verlieren, aufgenommen werden sowie die Kampagne auch auf emotionaler Ebene ohne Unterbrechung fortgeführt werden.



Die sich daraus ergebenden und wie sie Günther Kerle, Geschäftsführer von Mazda Austria, nennt, "völlig neuen und spannenden Ansätze in der Kundenansprache", die "wollen wir für uns nutzen".



Diese Media-Umsetzung entstand bei Mindshare Austria und läuft in den Hbb-TV-Umgebungen der Programme Puls 4, ProSieben, SAT.1 Österreich und kabel eins Austria.



Die Sendergruppe stellt beispielsweise für diese Hbb-TV-Realisierung zwei Werbeformate und zwar das aus der Online-Welt bekannte Medium Rectangle und den Superbanner zur Verfügung.