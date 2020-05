Mazda nutzt HbbTV-Reichweite

Die von Mindshare Austria geplante und gemanagete Kampagne wurde im HbbTV-Raum der ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe umgesetzt.



Im zweiwöchigen Kampagnen-Zeitraum wurden angeblich und wie Mazda Austria, Mindshare und das Medien-Unternehmen beziffern "mehr als 970.000 Brutto-Kontakte generiert", die über "circa 190.000" HbbTV-fähgie Endgeräte, was wiederum als "70 Prozent Netto-Reichweite in allen HbbTV-fähigen Haushalten in Österreich" entspricht, entstanden.



Daraus ergibt sich wiederum, dass sich die Kampagnen-Nettoreichweite auf 275.000 Menschen beläuft.



Auf die Mazda-App, der zentrale Funktion in der Kampagne zukam, griffen im Kampagnen-Zeitraum 2.300 HbbTV-Geräte zu, denen im Schnitt 1,45 Menschen zuordenbar sind. Dadurch läßt sich der App-Kontakt mit rund 4.350 Menschen beziffern, die eine Verweildauer von bis zu fünf Minuten erzeugten.