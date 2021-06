Mayr leitet Sky-Österreich-Kommunikation

Judith Mayr übernimmt von Alexander Winheim die Kommunikationsleitung bei Sky Österreich. Sie fungiert mit sofortiger Wirkung als Head of Communications des Medien-Unternehmens. Sie verantwortete zuletzt den Bereich Programmkommunikation und fungierte als Pressesprecherin. In ihrer neuen Position zeichnet Mayr für die gesamte Unternehmenskommunikation von Sky in Österreich verantwortlich. Sie ist seit November 2010 in dem Unternehmen in der Funktion Senior Manager Communications & Public Relations tätig. Davor leistete sie Kommunikationsarbeit bei LG Electronics Austria und in der PR-Agentur Comm:unications.

Winheim verließ vor Kurzem Sky um zu Servus TV zu wechseln. Er war mehr als zehn Jahre für das Bezahl-TV-Unternehmen tätig.