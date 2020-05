Maxus gewinnt H2O-Thermen-Etat

Es geht um einen, wie Maxus Österreich-Geschäftsführer Florian Zelmanovics den erteilten Auftrag skizziert, "Rundum-Relaunch" des Wellness-Betriebes. Die Vergabe an die Agentur erfolgte, nachdem der Auftraggeber, wie er beschreibt, "strategisch und konzeptionell überzeugt werden konnte".



"Grundgedanke unseres Konzeptes ist, die Hotel-Therme auch in allen Werbemaßnahmen sympathisch, authentisch und modern erlebbar zu machen", gibt Zelmanovics einen kurzen Einblick in die Agentur-Arbeit. Für die H2O-Therme wurde für ihr zukünftiges kommunikatives Erscheinungsbild ein "komplett neuer Rahmen erfunden".



Margarete Rieger, die für Marketing und Sales des Auftraggebers verantwortlich ist, bekommt von Maxus sowohl eine Media-Strategie und -Planung wie auch das Kreative, beginnend einem, laut Zelamnovics, "neuen, durchgängigen Corporate Design", Werbemittel jeder Kommunikationsgattung bis hin zum Digitalen und zum Kundenbindungsprogamm H2O-Friends.



Die Kreation für die H2O-Therme Bad Waltersdorf wird gemeinsam mit Wolfgang Hagmann, dem Creative Director der GroupM in Österreich umgesetzt.