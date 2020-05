Maxdome füllt Library auf

Das ProSiebenSat.1-Gruppen-Unternehmen stattet sich mit allen Staffeln der Serie The Walking Dead, Navy CIS L.A., Spartacus sowie Klassikern wie Californication, Grey's Anatomy und Lost aus. Diese Serien sollen zusammen mit Castle, Under The Dome, Criminal Minds oder neuen Staffeln von Hannibal, Played und Cracked die Monetarisierung des Video-Angebots mittels "Monatspaket" besorgen.



Maxdome will ein Angebot für jene Menschen sein, die Serien Binge konsumieren also eine Staffel mit im Schnitt zwölf Episoden an einem Stück schauen.