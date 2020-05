Maturareise-Status: Volle Interaktion

Die X-Jam-Teilnehmer waren mit einem Armband, in dem ein Chip integriert ist, einem "Wireless Enabled Wristband" ausgestattet. Damit konnten die Gäste an Dockingstationen auf dem Club-Gelände vorgefertigte Botschaften in die jeweils eigenen Facebook-Account-Pinnwände sowie in die Facebook-Newsstream der Freunde posten.



Jede Status-Meldung erzeugte im Schnitt 5,5 Replys und einen Multiplikationseffekt mit Faktor 15. "Abgerechnet" wurde die X-Jam-Saison 2011 mit einer Feedback-per-Share-Rate, also Reaktion pro Posting im Schnitt, mit 38. Das Skill3D-Projekte generierte somit "mehr als eine Million Interaktionen".



Die vorgefertigten Statusmeldungen lauteten beispielsweise "XY feiert die Party seines Lebens". Wieviele explizite und implizite Werbekontakte damit für das Doc LX X-Jam generiert werden konnte, ist nicht bekannt. Dessen Veranstalter Alexander Knechtsberger investierte in dieses Kommunikationsprojekt "rund 30.000 Euro".