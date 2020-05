Mattes beteiligt sich an Uboot.com

"Mit diesem Smart Investment ist der Kurs Richtung Internationalisierung festgeschrieben", kommentiert Marlis Rumler, Geschäftsführerin von uboot.com, den strategischen Hintergrund dieser Beteiligung. Mattes internationales Netzwerk sollen wegbereitend für die internationale Expansion dienen.



Kern dieses Konzeptes ist Social Gaming. Da wird uboot.com ein "revolutionäres Konzept präsentieren" kündigt Mattes an. Die Roadmap sieht derzeit vor, bis Jahresende 2011 ein Proof of Concept für die Social Gaming-Pläne zu erbringen, damit in eine nächste Finanzierungsrunde zu gehen, frisches Kapital zu lukrieren und darauf die Internationalisierung aufzubauen.



Mattes: "Entscheidend für mein Engagement bei uboot.com sind das innovative Ausbaukonzept der Plattform und das hochmotivierte Team."

2010 wurde uboot.com von Stefan Unterberg, langjährig für das Vorarlberger Medienhaus im Online-Geschäft tätig, übernommen. Das Kernteam um ihn bilden Marlis Rumler, Stefan Schmertzing und Jürgen Schmidt. Die Gründung der Community erfolgte im Jahr 2000.



